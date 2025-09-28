Чим закінчиться війна в Україні: Рютте пояснив, що буде, попри прагнення Путіна захопити все

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Путін прагне захопити всю Україну / © ТСН

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. Тому війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Про це Марк Рютте сказав під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт у США.

Рютте висловив думку, що попри прагнення Путіна захопити всю Україну, він усвідомлює неможливість досягнення цієї мети. Марк Рютте припустив, що війна, як і більшість конфліктів, зрештою, закінчиться переговорами, але наголосив на необхідності забезпечити захист України після укладення мирної угоди чи припинення вогню.

Про це Рютте заявив, розмірковуючи про перспективи завершення повномасштабної агресії Росії.

«Він (Путін — ред.) хоче все. Але, думаю, він знає, що не зможе. Тож у певний момент, як кожен конфлікт, це закінчиться», — зазначив очільник Альянсу.

Рютте уточнив, що хоча не кожен конфлікт завершується переговорами (як приклад, він навів Другу світову війну), у випадку України, найімовірніше, буде саме такий фінал.

Ключовим моментом він вважає забезпечення надійного захисту України після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я.

«У певний момент це закінчиться переговорами, проте Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир’я буде захищена», — підкреслив Рютте.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і забезпечити безпеку України на високому рівні. Перший рівень — це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий — конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.

Тим часом НАТО розгортає військові сили у Балтійському морі. Сме польоти БпЛА у Данії змусили Альянс відправити додаткові сили в Балтійський регіон.