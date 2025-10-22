Чим закінчиться війна в Україні: відомий історик дав найбільш реалістичний сценарій

Відомий історик та публіцист Ярослав Грицак

Реалізація в Україні так званого «корейського сценарію», про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, є одним із найбільш вірогідних, проте його втілення напряму залежить від зміни політичної ситуації в Росії.

Відомий історик та публіцист Ярослав Грицак сказав про це в інтерв’ю 24 Каналу.

Відповідаючи на запитання щодо імовірності розділу України за прикладом Північної та Південної Кореї, Ярослав Грицак зазначив, що це один із можливих та найбільш реалістичних сценаріїв.

«Але за умови, що щось станеться: або Путін відійде — чи фізично, або він зміниться. Поки що я цього не бачу», — додав історик.

Грицак підкреслив, що нинішня війна є значною мірою особистою війною одного російського тирана — Володимира Путіна.

«Все-таки треба розуміти, що відносини між Росією та Україною могли б бути добрими. Мали б бути інші війни — торговельні, податкові, якісь інші, знаєте. Але це все-таки значною мірою особиста війна Путіна», — пояснив він.

Експерт додав, що хоча відхід Путіна не гарантує негайного припинення війни, він принаймні «дасть шанс на реальні перемови». Таким чином, реалізація «корейського сценарію» та будь-який перехід до мирного врегулювання залежить від усунення ключової особи, що ініціювала агресію.

