Чим здивує погода українців — прогноз на 23 жовтня
Сьогодні, за прогнозом синоптиків, очікується тепла погода, у деяких областях буде дощ.
Сьогодні, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується. У деяких північних областях очікується невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Удень температура буде в межах +11.16°С. У східних областях в денні години +8…13°С.
У Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі по області місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вдень +11…16°С, у столиці +14…16°С. Також у Києві вранці 23 жовтня очікується туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 8° морозу.