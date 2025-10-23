До України повернулося тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні опадів не очікується. У деяких північних областях очікується невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Удень температура буде в межах +11.16°С. У східних областях в денні години +8…13°С.

У Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі по області місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вдень +11…16°С, у столиці +14…16°С. Також у Києві вранці 23 жовтня очікується туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав сніг. На горі Піп Іван стовпчики термометра показали 8° морозу.