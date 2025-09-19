Чим здивує погода в Україні 19 вересня: прогноз синоптиків

Погода / © Pixabay

З’явився прогноз погоди в Україні на 19 вересня. Так, переважатиме мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Як зазначається, дощі можливі лише вночі в південно-східній частині. Незначні опади фіксуватимуться вдень місцями в західних областях.

Вітер північно-західний — 5-10 м/с.

«Температура вночі 6-11°, на півдні та крайньому заході країни 9-14°; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°», — йдеться у повідомлення «Укргідрометцентру».

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що у п’ятницю, 19 вересня, в Україні буде ясно. Про можливість опадів також йшлося лише для мешканців західних областей.

«Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня +19…+24 градуси», — йдеться у повідомленні.