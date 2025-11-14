ТСН у соціальних мережах

68
1 хв

Чим здивує погода вихідними, 15-16 листопада: свіжий прогноз

Україні триває нетипово тепла для цього періоду року погода, яка ще потішить.

Анастасія Павленко
Вихідними буде ще досить тепло

Вихідними буде ще досить тепло / © unsplash.com

В Україні найближчими вихідними — 15-16 листопада — очікуються дощі, температура повітря становитиме не вище +15.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

В Україні невеликі дощі пройдуть у суботу, 15 листопада, в північному регіоні. В інших областях країни встановиться комфортна погода без опадів з мінливою хмарністю.

Скрізь протягом дня періодично з’являтиметься сонце. Найнижча нічна температура повітря +2 градуси в цей день очікується на заході та сході країни, на Прикарпатті місцями до +15 градусів.

У неділю, 16 листопада, по всій країні триватиме тепла та стійка погода, без опадів. Лише вдень на крайньому заході та у Карпатах передбачається невеликий дощ. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +2 +7 градусів, денна +8 +13 градусів.

Раніше повідомлялося, що 19 листопада можливі невеликі морози та мокрий сніг на заході, півночі та в центрі країни.

