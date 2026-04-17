Чиновники нажились на могильних хрестах для загиблих військових

Алея пам'яті загиблих воїнів в Ірпені / © Прокуратура Київської області

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу «Алея Пам’яті Захисників України» в місті Ірпені на Київщині.

Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

Про підозру повідомлено трьом особам: представнику підприємства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

За даними слідства, службові особи Ірпінської міської ради у змові з представниками приватного підприємства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем.

«Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону України „Про публічні закупівлі“, що фактично усунуло конкуренцію», — повідомили у прокуратурі.

В результаті оборудки єдиним учасником і переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Слідством встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тисяч гривень за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили по ціні майже 80 тисяч гривень за кожен пам’ятник.

Таким чином за постачання пам’ятників було сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Дії фігурантів справи розслідують за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, під час відновлення дев’ятиповерхового будинку в Умані, який зазнав ракетного удару РФ у квітні 2023 року, було привласнено 1,4 млн гривень бюджетних коштів.