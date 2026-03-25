Скандал із Monobank отримав продовження

Реклама

Історія з клієнткою Monobank Кариною Кольб, яка викликала резонанс через фото з відеоверифікації, отримала новий поворот. Державна експертиза встановила, що прапор на зображенні відповідає ознакам символіки Російської Федерації.

Про це адвокат Денис Шкаровський розповів виданню OBOZ.UA.

Юрист представляє інтереси «Універсал Банку». За його словами, для перевірки була залучена спеціалізована державна установа, яка проаналізувала як фото, так і фрагменти відео.

Реклама

Що показала експертиза

У висновку експертів зазначено, що зображений на тлі клієнтки прапор «відповідає візуальним характеристикам прапора РФ» і не має ознак, притаманних прапору Словенії — зокрема, на ньому відсутній герб.

Після отримання результатів банк передав інформацію до Служби безпеки України та продовжує взаємодію з Національним банком. У фінустанові наголошують, що діяли в межах чинного законодавства та не порушували норм щодо захисту персональних даних.

Тим часом скандал із банком набув продовження. Так, 25 березня Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного для пояснень. Його виступ очікується на засіданні парламенту 26 березня.

Скандал із Monobank

Нагадаємо, конфлікт розгорівся після того, як співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації, і заявив про відмову в обслуговуванні через підозру у проросійській позиції.

Реклама

Сама дівчина у відповідь стверджувала, що на зображенні був прапор Словенії, а не Росії.

Інцидент викликав широку дискусію щодо меж публічності, банківської таємниці та етичності дій фінансових установ.