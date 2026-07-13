Чий зараз Покровськ і яка там ситуація: відповідь DeepState

Ситуація під Покровськом / © Deepstatemap

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До міста Покровськ на Донеччині, на яке дедалі менше звертають увагу медіа, ворог стягнув багато своїх сил. Своєю чергою Сили оборони зосередили свою увагу на цих силах, здійснюючи ударно-пошукові роботи.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал DeepState.

«Саме ці ресурси росіяни направляють на безперебійні штурмові дії в напрямку Гришиного. Тривають щоденні активні бої. Дякувати, що вище військове керівництво нарешті відкинуло наполегливі ідеї спроб затягування бійців на околиці Покровська та тримати їх там, щоб робити вигляд утримання позицій», — йдеться в повідомленні каналу.

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Зауважимо, що офіційної заяви Генштабу про вихід Сил оборони з Покровська досі не було.

За інформацією DeepState, для противника наразі залишається пріоритетним напрямок Гришиного, де росіяни здійснюють штурмові дії піхотою та мотоциклами.

Покровськ і Гришине на карті / © Deepstatemap

«Залишаються декілька позицій у північній частині села, які ворог активно намагається витіснити. Одночасно з цим противнику вдається інфільтруватися в населені пункти Василівка та Новоолександрівка», — пишуть аналітики каналу.

Проте просочування ворога до цих сіл наразі є поодинокими, тож Силам Оборони вдається виявляти і знищувати російську піхоту.

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«Ворог намагається рухатися по лінії населених пунктів в глибину української оборони в напрямку Юр’ївки, використовуючи будь-яку можливість відсутності щільної оборони через недостатню кількість людей. Паралельно сусіднє угруповання військ росіян проводить активні штурмові дії в агломерацію населених пунктів на південь від Добропілля», — додали на каналі.

Раніше ми писали, що ЗСУ вдарили по базі запуску російських дронів у центрі Покровська.

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