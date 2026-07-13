ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
2 хв

Чий зараз Покровськ і яка там ситуація: відповідь DeepState

Запеклі бої тривають під Покровськом: ворог штурмує на мотоциклах та намагається прорвати оборону біля Гришиного.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Ситуація під Покровськом

Ситуація під Покровськом / © Deepstatemap

До міста Покровськ на Донеччині, на яке дедалі менше звертають увагу медіа, ворог стягнув багато своїх сил. Своєю чергою Сили оборони зосередили свою увагу на цих силах, здійснюючи ударно-пошукові роботи.

Про це пише моніторинговий телеграм-канал DeepState.

«Саме ці ресурси росіяни направляють на безперебійні штурмові дії в напрямку Гришиного. Тривають щоденні активні бої. Дякувати, що вище військове керівництво нарешті відкинуло наполегливі ідеї спроб затягування бійців на околиці Покровська та тримати їх там, щоб робити вигляд утримання позицій», — йдеться в повідомленні каналу.

Зауважимо, що офіційної заяви Генштабу про вихід Сил оборони з Покровська досі не було.

За інформацією DeepState, для противника наразі залишається пріоритетним напрямок Гришиного, де росіяни здійснюють штурмові дії піхотою та мотоциклами.

Покровськ і Гришине на карті / © Deepstatemap

Покровськ і Гришине на карті / © Deepstatemap

«Залишаються декілька позицій у північній частині села, які ворог активно намагається витіснити. Одночасно з цим противнику вдається інфільтруватися в населені пункти Василівка та Новоолександрівка», — пишуть аналітики каналу.

Проте просочування ворога до цих сіл наразі є поодинокими, тож Силам Оборони вдається виявляти і знищувати російську піхоту.

«Ворог намагається рухатися по лінії населених пунктів в глибину української оборони в напрямку Юр’ївки, використовуючи будь-яку можливість відсутності щільної оборони через недостатню кількість людей. Паралельно сусіднє угруповання військ росіян проводить активні штурмові дії в агломерацію населених пунктів на південь від Добропілля», — додали на каналі.

Раніше ми писали, що ЗСУ вдарили по базі запуску російських дронів у центрі Покровська.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
360
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie