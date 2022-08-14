Ці бабусині поради щодо приготування їжі потрібно знати кожному

Бабусі знають чимало мудрих порад щодо приготування їжі, до яких варто дослухатися. Читайте про основні з них в матеріалі ТСН.ua.

Про найкращі поради від бабусь щодо приготування їжі пише Cuisineas. Варто запам'ятати їх, щоб використовувати в роботі на кухні.

Порізати цибулю без сліз

Часто під час приготування їжі потрібно почистити і нарізати цибулю. Більшість із нас ллє цілі ріки сліз, поки робить це. Але проблеми можна уникнути, якщо знати один секрет.

Допомагає простий спосіб: під час нарізання цибулі потрібно набрати в рот води. Тоді "сльозогінний" газ, який виділяється цибулею, не буде потрапляти вам у очі.

Немає часу для розм'якшення масла

Якщо вам потрібно додати до страви м'яке масло, але ви про це забули і не дістали продукт із холодильника - не біда. Просто натріть на тертушці тверде масло. Тепер воно без проблем поєднається з іншими компонентами рецепту.

Пересолили або переперчили

Приготування їжі - складна справа. Часто буває, що людина поспіхом пересолює або переперчує страву. Не потрібно її одразу викидати! Це ще можна виправити. З перцем можна дати раду так. Просто почистіть картоплину, перемішайте її зі стравою і зачекайте. Картопля швидко вбере зайві спеції - і ваша страва знову стане смачною. Солону страву можна так само врятувати. Для цього використовують скибочку хліба.

Вода переливається з каструлі

Якщо ви варите, наприклад, макарони і не хочете, щоб вода переливалася з каструлі, покладіть згори дерев'яну ложку. Ця проста хитрість допоможе зробити так, щоб піна піднімалася лише до ложки і далі не витікала.

Погані запахи на кухні

Позбавитися неприємних запахів можна за допомогою оцту. Рідину потрібно налити в миску (можна дві, якщо приміщення велике) і поставити на кухні. Оцет чудово поглинає будь-які запахи.

Довше зберігати фрукти

Абрикоси, груші, яблука, виноград та інші фрукти і ягоди будуть зберігатися довше, якщо в кошик до них покласти корок з-під вина. Його потрібно перед цим розрізати навпіл. Він вбере в себе всю зайву вологу і не дасть фруктам почорніти та згнити раніше часу.

Щоб варення не запліснявіло

Під час закатування варення, не забудьте насипати зверху невелику кількість цукрової пудри. Вона не дасть бактеріям та грибкам заселитися всередині банки.

Картопля не проросте

Картопля буде зберігатися набагато довше і не проростатиме, якщо її ви будете зберігати в сухому затіненому місці, а в мішок чи ящик для зберігання покладете яблуко. Ця хитрість також допоможе зберегти коренеплоди твердими.