Ці хитрощі допоможуть розморозити лобове скло за лічені хвилини

Взимку замерзле лобове скло — звичайна, але дуже неприємна справа. Але є певні хитрощі, які допоможуть водіям значно прискорити цей процес. ТСН.ua розповідає, як розморозити лобове скло за лічені хвилини.
Як розморозити лобове скло: підручні засоби
- Включити двигун, щоб автомобіль прогрівся зсередини. Це найпопулярніший спосіб, щоб розморозити лобове скло, але ви будете використовувати пальне, яке сьогодні коштує зовсім недешево.
- Накрити покривалом. Перевірений спосіб, який не дає льоду утворитися на лобовому склі. Але при перепадах температури тканина може сама примерзнути до автомобіля.
- Взяти звичайну кухонну сіль. З неї можна приготувати сольовий розчин. Для цього на 1 літр води потрібно взяти 2-3 столові ложки солі. Щоб сіль швидше розтанула, воду краще брати теплу. Обов’язково дайте рідині охолонути, щоб після нанесення лобове скло не тріснуло.
- Використати оцет. Це досить радикальний спосіб, щоб розморозити лобове скло, яким не варто зловживати, адже через оцет металеві поверхні можуть покритися корозією. Щоб приготувати розчин, на одну частину рідини візьміть три частини оцту. А потім просто розбризкайте на лобове скло.
- Зрівняти температуру ззовні і всередині. Щоб лобове скло не замерзало можна спробувати відчинити двері авто на кілька хвилин. Коли поставили машину на холод і провітрили салон, лід та іній на склі утворюватися не будуть.
Як розморозити лобове скло: спеціальні засоби
- Приготувати спеціальний розчин. Для цього потрібно заздалегідь придбати ізопропіловий спирт та взяти воду (співвідношення 2:1). Хитрість в тому, що цей спирт має дуже низьку температуру замерзання. Щоб швидко розморозити лобове скло, налийте отриманий розчин в пляшку з розпилювачем і нанесіть на всю поверхню.
- Використати автомобільний скребок. В осінньо-зимовий період обов’язково придбайте його в спеціальному магазині і возіть в багажнику, щоб почистити скло від льоду в будь-який момент. Але будьте готові до можливої появи подряпин, тому зішкрябати потрібно дуже обережно.
- Придбати спеціальний розморожувач. У продажі є рідини, які допомагають перетворити лід на лобовому склі в воду та легко зібрати його щіткою.
- Використати зимовий омивач. Його можна налити у пляшку з розпилювачем. Він допомагає швидко розморозити лобове скло через спирт, який міститься в його складі.