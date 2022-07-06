"Ці кроки найскладніші": Кулеба сумнівається, що угоду про розблокування експорту зерна буде укладено швидко

Кулеба поставив під сумнів найближчий прорив у переговорах щодо розблокування експорту зернових із чорноморських портів України.

Україна перебуває всього за декілька кроків від угоди щодо розблокування експорту зерна, проте її реалізація навряд відбудеться найближчим часом.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми всього за декілька кроків від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто каже, що угоду буде укладено наступного тижня", - зазначив він.

За словами міністра, переговори, які відбуваються на рівні урядового агентства, зосереджені на розробленні маршрутів доставки та механізмів гарантування безпеки вантажних суден. Переговорники ще не досягли домовленості щодо захисту Одеси від нападу Росії, а також іноземних патрулів, які охороняють невоєнні вантажі.

"Нам потрібні тверді гарантії. Їх розробляють", - наголосив він.

"Вони не хочуть знімати цієї мертвої хватки з нашої економіки, тому й затягують із цим", - вважає Кулеба.

Нагадаємо, в ОП розповіли про перемовини щодо вивезення зерна.

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