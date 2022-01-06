Ці п’ять корисних звичок в 2022 допоможуть продовжити життя на понад 10 років

Ці п’ять корисних звичок в 2022 допоможуть продовжити життя на понад 10 років

Вчені з Гарвардського університету проаналізували дані про спосіб життя і стан здоров’я різних людей та визначили корисні звички, які допоможуть продовжити життя на понад 10 років. Їхні дослідження були опубліковані в популярному журналі “Circulation”. Які п’ять корисних звичок потрібно дотримуватися в 2022 році —читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пише “Independent” після аналізу двох довготривалих досліджень (Nurses' Health Study і Health Professionals Follow-up Study) вчені з Гарварду дійшли висновку, що п’ять простих корисних звичок допомагають значно продовжити життя (на понад 10 років) та в цілому покращити стан свого здоров’я:

притримування правил здорового харчування;

регулярні фізичні вправи (як мінімум 30 хвилин в день);

відмова від шкідливих звичок (куріння);

контроль ваги;

зниження кількості вживання алкоголю (не більше одного келиха вина в день).

В дослідженнях взяли участь 123 219 медичних працівників, які регулярно впродовж 30 років проходили огляди у фахівців та здавали аналізи.

Результати досліджень виявилися досить цікавими. Так вчені довели, якщо жінка навіть у віці 50+ років формує всі ці п’ять корисних звичок, то зможе, найімовірніше, прожити ще додаткових 43 роки. А якщо буде ігнорувати поради науковців, то проживе ще не більше 29 років.

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В свою чергу, якщо чоловік після 50 років формує ці звички, то має великі шанси прожити ще понад 38 років. А якщо проігнорує їх, то ця цифра може знизитися до 26 років.

Доктор наук Франк Ху, провідний автор дослідження, підкреслив, що довготривалий експеримент допоміг науковцям зрозуміти, як корисні звички людини і дотримання здорового способу впливають на здоров’я та продовження життя. Однак, сьогодні ці п’ять корисних звичок популярні серед невеликої кількості людей. Тому варто більше уваги приділяти якості продуктів, які ви вживаєте та виробляти корисні звички, як от регулярні фізичні вправи чи відмова від куріння.