"Ці процеси вже не зупинити": Данілов заявив, що Росія починає свій розпад

Спроба заколоту Пригожина у РФ довела, що Росія — вже не єдина держава. Вона розвалюється і світові слід це визнати.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що невдала спроба перевороту, здійснена ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, показала, що Росія не є державою.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, Кремлівський диктатор Володимир Путін вже втратив контроль над своєю країною.

"Захід має зрозуміти, що Росія роздроблена і немає сили, здатної утримати її разом", - сказав Данілов.

Тож світові слід підготуватися до повноцінного розпаду Росії.

"Ми говоримо про це вже рік. Майте на увазі, що процеси, які вже почалися в Росії, не зупинити. Росія буде роздроблена, і світ має до цього підготуватися", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що невдалий бунт Пригожина довів, що в Росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно.

"Воно може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, і що ситуація в Росії вже вийшла з-під контролю", - додав Данілов.

Внаслідок цього, ситуація може перерости в "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим". Однак єдине зараз відомо точно - російська імперія впала, тож Заходу слід позбавитись ілюзій, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді.

"Кремль не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості. Не можуть цього гарантувати і збройні сили Росії. Друга за потужністю армія у світі - вона не існує", - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що під час бунту Пригожина Україна аналізувала, як на цю ситуацію реагували в різних російських регіонах.

"У нас є аналіз того, як реагували регіони під час бунту Пригожина. Я можу сказати, що на підставі цих аналізів можна сказати, який вигляд матиме Росія після розпаду. Татарстан буде окремо, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії. Так, за його словами, зі складу РФ вийде принаймні Сибір, Кубань та Кавказ.

"Народи Уралу, Сибіру, Кубані, Кавказу, українського "Зеленого клину", національні республіки Татарстан, Башкирія, Удмуртія, Якутія та інші мають повне право відповідно до міжнародного права на самовизначення, вихід зі складу РФ та утворення незалежних і суверенних держав", - сказав тоді Данілов.

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