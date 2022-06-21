Ці речі, отримані у спадок, не можна віддавати іншим: залишитесь без фінансового успіху

Ці речі, отримані у спадок, не можна віддавати іншим: можна залишитися без фінансового успіху / Фото: Pexels

Хочете привернутидо себе фінансовий успіх? ТСН.ua розповідає, які речі, отримані у спадок, в жодному разі не можна віддавати іншій людині.

Будь-яка людина хоче отримати у спадок щось цінне та дороге, щоб відразу поліпшити своє матеріальне становище. І коли отримуєш у спадок від тих родичів, які пішли в інший світ, справжні дрібнички, перше відчуття - розчарування. Однак не варто впадати у відчай, адже багато речей, отриманий у спадок, приносять фінансовий успіх. А тому їх в жодному разі не можна віддавати іншим людям.

Перстень

Він має круглу форму, а тому є символом безкінечності. Така річ завжди притягує позитивну енергетику, а тому числі і фінансовий успіх. А ось якщо передарувати старовинний перстень (навіть не надто цінний) іншій людині, багатства та заможності вам не бачити довгі роки.

А якщо перстень прикрашений дорогоцінним каменем, тоді вам також буде щастити і в інших справах. Яких саме - залежить від каменю. Наприклад, топаз сприяє зміцненню дружніх стосунків, а смарагд дарує щасливу та легку вагітність.

Дзеркало

Цей предмет відрізняється особливою властивістю - він вміє накопичувати енергію. Але це зовсім не перешкода, якщо ви хочете користуватися старовинним дзеркалом, що було отримане у спадок. Навіть більше. Якщо життя родича, який передав вам у спадок цю річ, було щасливим, сміливіше дивіться в дзеркало. Так ви будете наповнюватися позитивною енергією зсередини. А це допоможе притягувати вдачу в усіх починаннях.

Годинник

Дарувати годинники вважається поганою прикметою, а ось отримувати їх у спадок дуже навіть потрібно. Годинник вміє "вбирати" енергетику тієї людини, яка його носила. А тому, якщо ви знаєте, що колишній власник був везучим, сміливо носіть отриману в спадок річ. Ви будете привертати до себе успіх та везіння.

Ікона

Людина, яка раніше молилася перед нею, щоразу віддавала їй частинку своєї душі. А тому, якщо ви отримали в спадок ікону, тоді ви будете щоденно отримувати від неї заряд позитивної егергії. А це допоможе швидше отримувати бажане, в тому числі і фінансовий успіх. А ось віддавати ікону, навіть якщо ви не вважаєте себе релігійною людиною, не варто.

Вишиті подушки

Вишивка завжди мала унікальні магічні властивості, адже це особливий символ нашого народу. А тому її можна назвати дуже потужним оберегом. Якщо ви отримали в спадок подушку з вишитим вручну візерунком, не віддавайте її нікому. Адже в цьому випадку у вас можуть початися проблеми в сім'ї, а ще ви забудете про фінансовий успіх.