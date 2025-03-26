Ці три бур'яни на городі вказують на проблеми з ґрунтом: як їх розпізнати і чим боротися

Виявляється, за допомогою бур'янів, що ростуть на городі, можна визначити кислотність і родючість ґрунту. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як їх розпізнати і чим боротися.

Жовтець їдкий

Також називають: Куряча сліпота, Пекуча трава, Подагрова трава, Масляна квітка.

Це багаторічна рослина, яка відрізняється мочкуватою кореневою системою. Добре росте на погано аерованих, надто вологих, кислих та щільних ґрунтах.

Якщо на городі росте жовтець їдкий скоригувати кислотність, механічний склад і вологість ґрунту / Фото: pixabay.com

Якщо на вашому городі ви виявили велику кількість цієї квітки, це вказує на необхідність якомога швидше скоригувати кислотність, механічний склад і вологість ґрунту.

Що робити:

Внесіть доломітове борошно, вапто або крейду.

Усуньте застій води, додайте до ґрунту матеріалі для розпушування (перепріл, торф, тирса), які підвищать проникність землі.

Ці заходи повинні позбавити город від цих бур'янів. Також допомагає і звичайне прополювання.

Кульбаба лікарська

Досить настирливий і широко поширений бур'ян, якому подобаються ущільнені, кислі ґрунти. Часто сильно засмічує газон. Якщо починає рости на ділянці, то це вказує на підвищенний рівень калію в землі, може також свідчити про дефіцит кальцію.

Кульбаба лікарська вказує на підвищенний рівень калію в землі, може також свідчити про дефіцит кальцію / Фото: pixabay.com

Що робити:

Ще до початку квітіння кульбаби потрібно ретельно прополоти ділянку, видаляючи стрижневий корінь. Щоб перевірити щільність ґрунту, можна встромити в землю тонкий кілочок. Якщо він увійшов з великими труднощами, потрібно провести аерацію.

Аерація проводиться вилами або спеціальним пристроєм.

Також можна додатково внести матеріали для розкиснення ґрунту.

Подорожник великий

Цей бур'ян стійкий до несприятливих умов, має мочкувате коріння, завдяки тугій розетці листя не витоптується. Якщо на городі ви помітили велику кількість цих рослин, це вказує на погану аерацію ґрунту, його підвищену кислотність і ущільнення.

Подорожник великий вказує на погану аерацію ґрунту, його підвищену кислотність і ущільнення / Фото: pixabay.com

Що робити:

Дуже важливо внести матеріал для розкислення, що покращить структуру ґрунту.

Розпушіть на грядці землю, а якщо це газон — обробіть аератором чи методично протикайте вилами.

Якщо підрізати розетку листя, то подорожник більше не буде відростати.

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