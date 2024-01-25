"Ці залякування вже не діють": Данілов прокоментував затримки з постачанням допомоги Україні

За словами секретаря РНБО, Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти.

У кожній країні відбуваються власні політичні процеси, тому за тих чи інших причин можуть бути затримки з постачанням допомоги. Це відображається на лінії фронту. Проте рівень підтримки партнерів не зменшиться і Україна "не зникне з радарів".

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "24 Каналу".

"Нині багато розмов про те, що у разі зміни тих чи інших виборчих процесів, які відбуваються у США, Великій Британії та Євросоюзі, на Україну начебто менше звертатимуть увагу та менше допомагатимуть. Та це все не відповідає дійсності", – сказав Данілов.

Він зауважив, що Україна перебуватиме у полі зору світових лідерів, адже вона бореться не лише за себе.

"Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право. Ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність, зокрема, і Європи. І всі це усвідомлюють", – наголосив Данілов.

За його словами через внутрішні політичні процеси країни-союзниці можуть затримувати допомогу.

"Тому через ті чи інші причини можуть бути затримки з постачанням допомоги. Це відображається на лінії фронту. Ми дуже б хотіли, щоби найближчим часом все було улагоджено. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, незалежність. Ми не торгуємо принципами й не торгуємо своїми територіями, як комусь того не бажалось", – пояснив секретар РНБО.

Росія періодично шантажує Захід, що вона буде використовувати ядерну зброю "у разі загрози". Проте ці залякування РФ, зазначив Олексій Данілов, уже не діють, зокрема, на відповідальних політиків.

Тим часом, зокрема в Норвегії заявили, що війна з Росією вже на порозі. На думку генерала Ейріка Крістофферсена, Європі лишилися лічені роки, щоб підготуватися до нападу очільника Кремля Путіна. TSN.UA.дослідив заяви Заходу про підготовку Путіна до нападу.

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