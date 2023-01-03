Цифра шокувальна: Шмигаль назвав суму збитків, яку Росія завдала Україні від початку війни

Станом на початок 2023 року збитки України через російську агресію становлять понад 700 мільярдів доларів. У порівнянні із червнем 2022 року сума зросла удвічі.

Про прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час першого у цьому році засідання уряду.

"Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 млрд доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 млрд доларів", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді визначили 10 напрямків, над якими працюватиме впродовж 2023 року. Серед них - енергетичний фронт, інтеграція України в ЄС та НАТО, забезпечення армії та інше.

Дрони - вночі, ракети – вдень: Росія змінила тактику масованих атак

Читайте також: