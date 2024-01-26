Стало відомо, яку хімічну зброю РФ використовує на війні в Україні

Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ щонайменше 626 разів застосувала проти українців хімічну зброю. Утім, Женевський протокол продовжує ігнорувати застосування отруйних газів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Там розповідають, що росіяни неодноразово застосовували гранати зі сльозогінним газом, однак також фіксувалося застосування люїзиту – токсичної речовини, яка містить трихлористий миш’як.

"У грудні 2023 року отримано докази застосування росіянами гранат РГ-Во, які містять хлорацетофенон, здатний вбити людину протягом 5 хвилин", - мовиться у повідомленні.

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Це є прямим порушенням Женевського протоколу про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, а також Конвенції про хімічну зброю 1993 року.

"Застосування росією хімічної зброї на війні відбувається на тлі гучних але безпідставних звинувачень на адресу України у функціонуванні біолабораторій, розробці хімічної та ядерної зброї тощо", - сказали там.

Тим часом Україна продовжує закликати міжнародну спільноту відреагувати на застосування Росією зброї масового ураження, як на небезпечний прецедент, який підриває основи глобальної безпеки.

Додамо, окупанти збільшують застосування хімічної зброї у війні проти України. Можливо, у такий спосіб вони "випробовують" міжнародну реакцію, щоб потім розширити тип подібного озброєння.

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