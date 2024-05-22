Цифри перевищили очікування: у Міноборони повідомили, скільки українців оновили данні через "Резерв+"

Сфера оборони цифровізується, і це вже невідворотний процес.

Станом на вечір середи, 22 травня, у мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" свої данні оновили 805 тисяч громадян України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

"Бачимо ваші меми, радіємо, що Резерв+ став популярним! Сфера оборони цифровізується, і це вже невідворотний процес. Цифри перевищили наші очікування:

805 000 успішних оновлень даних через застосунок;

на обробку такої кількості звернень працівники ТЦК витратили б декілька років:

понад 6000 записів через електронну чергу.

Спрощуємо процеси, мінімізуємо бюрократію і створюємо людяні сервіси", – зазначила Черногоренко.

До мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" хочуть додати низку важливих функцій. Однією з таких функцій буде можливість онлайн-рекрутингу – можливість проглянути доступні вакансії у Збройних силах України і подати заявку.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

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