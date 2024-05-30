Цифрова мобілізація: чи будуть електронні повістки та чому "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні

Верховна Рада ухвалила закон, що має впровадити в Україні повноцінний електронний облік військовозобов'язаних. Довго ці зміни наполегливо просували Міністерство оборони і Генеральний штаб Збройних сил.

ТСН.ua дізнався подробиці реформи, яка має покращити результати призову.

Чи будуть відправляти повістки через "Резерв+"

18 травня, з набранням чинності нового закону про мобілізацію, став доступний давно анонсований мобільний додаток "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані та отримати доступ до електронного кабінету військовозобов'язаного.

Українці можуть оновити свої облікові дані у ТЦК через мобільний застосунок "Резерв+", але отримати повістку через нього - ні. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", – сказала Черногоренко.

Вона також додала, що від 18 червня в "Резерв+" з'явиться спеціальний QR-код, який передаватиме дані військовозобов'язаного з реєстру "Оберіг".

Що таке реєстр "Оберіг"

Хоча перший закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" ухвалили ще 7 років тому, повноцінна цифровізація обліку резервів ЗСУ так і не відбулася.

Однак для удосконалення механізмів верифікації і внесення інформації в реєстр Міноборони наполягало на ухваленні законопроєкту №10062. Його в міністерстві назвали "критично важливим".

"Документ розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу", – йшлось у заяві відомства.

Однак основна ідея законодавчої новації полягала в значному розширенні персональних даних громадян віком від 18 до 60 років, які будуть вноситись до реєстру "Оберіг".

Зокрема, туди з інших державних реєстрів потраплятиме інформація про номери телефону і адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та повертатись.

Також в реєстрі будуть відомості про наявність водійського посвідчення і права на володіння зброєю.

Крім того, там буде інформація про результати медичного огляду і про участь громадянина в бойових діях. Уся ця інформація буде доступна через електронний кабінет військовозобов'язаного. Персональні дані в реєстр будуть вноситись без згоди громадянина, окрім даних про його членів сім'ї.

Важливою новацією закону є також створення реєстру військовослужбовців.

Це має на меті спрощення процесу отримання статусу УБД (учасника бойових дій) для військових, які мають на це право. Довго ця процедура була складною, затягнутою в часі і вимагала збирання великої кількості паперових довідок.

Повістки через "Дію"

Міністр оборони України Рустем Умєров в інтервʼю "Суспільне" сказав, що Міноборони розглядає можливість запрошувати до військомату через електронні сповіщення.

Він уточнив, що спершу інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розподілять на категорії. Громадянам, які підлягають призову на військову службу, надішлють запрошення, навіть, якщо вони за кордоном.

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У Мінцифри вже роз’яснювали, що надсилання повісток через "Дію" неможливе, і обʼєднання застосунку з реєстрами ТЦК не передбачається.

Очільник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік пояснював, що дані про військовозобовʼязаних перебувають у реєстрі "Оберіг", який належить Міноборони.

"До "Дії" цей реєстр не має жодного відношення, тому що "Дія" – це не реєстр", – сказав він.

Як працюватиме смарт-мобілізація

Міноборони пропонує автоматизувати відбір військових та створити систему рекрутингу. Це вебпортал з вакансіями, який наразі у розробці, та цивільні рекрутингові агенції з підбору.

Також у реформі пропонується надати можливість вибору, де і ким служити, впровадити прозорі критерії оцінювання, впровадити вимоги до професійної придатності та ділової репутації.

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Можливість обрати спеціальність та місце служби фактично вже існує.

"Це буде не просто сайт із вакансіями, – говорить Федоров. – Буде весь флоу: тестування, рекрутинговий центр, навчання".

Реформа дасть змогу залучити в ЗСУ багато кваліфікованих людей цивільних професій: логістика, фінанси, кадри, комунікації тощо.

Прийшла повістка онлайн: що робити

Хоч наразі ще не запровадили можливість вручати повістки онлайн, є випадки, коли ТЦК надсилає SMS чи запрошує до військкомату телефоном. Проте це не зобов’язує людину з’являтися до відповіної установи.

"Вручення повісток онлайн не те що незаконно, вони (ТЦК – ред.) можуть це робити, але це не несе за собою жодних наслідків для людини, тобто це не є підтвердженням отримання особою повістки. Як діяти людині у випадку, якщо вона отримала повістку онлайн, залежить лише від неї. Вона може піти виконувати свій обовязок, а може просто не помітити повістку і все", – розповів "Фактам" очільник Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.

На сьогодні законодавством не передбачено вручення повісток онлайн, запевняє юрист.

У "Дії" збираються запустити електронне бронювання

На порталі "Дія" запустять функціонал електронного бронювання. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, у відомстві вважають, що це слід зробити якнайшвидше.

"Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра. Усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією. Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - зазначила Черногоренко.

Чиновниця додала, що наразі в Міноборони зробили все, що мало б зробити "з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів".

Водночас тоді, як за постанову проголосують, а це орієнтовно відбудеться за три-чотири тижні, тоді й запустять функціонал, сказала Черногоренко.

Нагадаємо:

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Це означає, що всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані для військового обліку. Насамперед йдеться про те, що вони мають уточнити актуальну адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти.

Зробити це можна як особисто – прибувши до ТЦК чи ЦНАП (центру надання адмінпослуг) чи дистанційно – через електронний кабінет. Надалі всі військовозобов'язані будуть змушені оновлювати свої дані протягом 60 днів після кожного указу президента про мобілізацію.

Якщо ж вони цього не зроблять, то повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.

У новій постанові вказано, що повістку надішлють поштою на наступний день після того, як її підпише відповідний керівник.

Водночас день явки за викликом визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки поштовим рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Нові правила також передбачають кілька варіантів підтвердження про вручення повістки: