Цифрова мобілізація: чи запровадять трекінг повістки у "Резерв+"

Міноборони працюватиме над можливістю відображення у застосунку повідомлень про зміни в особовій справі військовозобов'язаного.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit визнала, що існує проблема з оповіщенням військовозобов'язаних про надсилання їм повістки. Наразі готового рішення для цього питання немає.

Про це повідомляє "24 Канал".

За словами посадовиці, зараз трапляються такі ситуації. ТЦК надсилає повістку, наприклад, не на ту адресу, яка була вказана під час оновлення даних. А людина не отримує жодних сповіщень, що на неї чекає лист від ТЦК.

Рішенням у цій ситуації міг би бути "трекінг повістки" на кшталт відстежування звичайних поштових відправлень. Тоді у застосунку "Резерв+" користувач міг би бачити, на якому етапі перебуває надіслана повістка.

"Це вирішить детальний статус та номер документа. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це важке питання для нас", – зазначила Черногоренко.

Вона пояснила, що питання такого трекінгу тісно пов'язане з запровадженням електронних повісток, яке наразі визнали передчасним.

Катерина Черногоренко додала, що Міноборони зараз не планує додавати у "Резерв+" функцію "трекінгу повісток". Водночас вона пообіцяла, що цифрова команда працюватиме над можливістю відображення у застосунку повідомлень про зміни в особовій справі військовозобов'язаного.

Нагадаємо, Черногоренко анонсувала запуск електронної ВЛК у 2025 році. Фактично це буде відбуватись шляхом обміну даними між реєстром "Оберіг" та електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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