Цигарки, алкоголь та зброя: поліцейські Хмельниччини заарештували контрабандиста

Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру та подальшої відповідальності фігуранта.

У Шепетівському районі правоохоронці виявили та вилучили понад 10 тисяч пачок тютюнових виробів, 300 літрів нелегального алкоголю, а також автомат АКС-74У з патронами, оптичним прицілом і глушником.

Як повідомили у поліції, фігурантом справи є місцевий житель, який займався збутом контрафактної продукції.

У межах розслідування слідчі спільно з оперативниками провели шість обшуків у місцях зберігання та продажу незаконних товарів.

Окрім цигарок та алкоголю, вилучено мобільні телефони, які ймовірно використовувались для координації збуту, а також незареєстровану зброю з боєприпасами. Усе вилучене спрямовано на експертизу.

У контрабандиста вилучили автомат АК

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за статтями 199 (виготовлення, зберігання чи збут підроблених акцизних марок), 204 (незаконне виготовлення або збут алкоголю) та 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, мешканця Хмельницької області засудили за домашнє насильство над 12-річним пасинком.