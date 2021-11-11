Цигарки продавали до ЄС: під Львовом "накрили" підпільний тютюновий цех із продукцією на 33 млн грн (фото)

Цигарки продавали до ЄС: під Львовом "накрили" підпільний тютюновий цех із продукцією на 33 млн грн (фото)

Виробництво цигарок працювало у закритому режимі.

У Львівській області викрили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів. Виготовлену продукцію ділки збували до країн Європейського союзу під виглядом торговельних марок європейських виробників.

Про це звітує поліція області.

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За попередніми даними, виробляли підпільні цигарки на цеху. Усі приміщення були орендовані на підставних осіб, у двох з них зловмисники встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації кінцевому споживачеві.

Вони щодоби виробляли 35 тисяч пачок цигарок, отримуючи прибуток 365 тисяч гривень. Вказана сума потрапляла виключно до "бюджету" організаторів схеми.

Підпільні цехи з виробництва, сушіння та подрібнення тютюну були розташовані у Львівському районі. Так звана "перевалочна база" для зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення – у Львові.

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Цех діяв у закритому режимі. Там працювали наймані особи, переважно мешканці різних населених пунктів Львівської області, вахтовим методом, а виробничий процес був організований позмінно.

Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, кожне приміщення облаштували дизельною підстанцією.

Оперативники та слідчі припинили діяльність підпільних цехів та вилучили обладнання та цигарок на 33 млн грн:

майже 337 тис. пачок цигарок;

130 кг тютюну;

369 ящиків з фільтрами для сигарет;

22 палети з тарою для блоків і пачок сигарет;

4 палети сигаретного паперу;

лінія для виробництва сигарет, обладнання для сушіння та подрібнення тютюну;

"чорнові" записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва.

Крім того, на момент проведення обшуків у приміщенні цехів було 9 працівників.

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Відкритого кримінальну справу за статтею 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, розслідування триває.

Встановлюються особи, причетні до організації підпільної діяльності. Їм загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

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