"Цигаркові контрабандисти" через Карпати переносять коробки до Румунії: злочинці стали героями соцмереж (відео)

За одний такий “рейс” контрабандист може заробити 100—150 євро.

"Цигаркові контрабандисти" підкорюють вершини і борються зі сніговими завірюхами. І все це для того, щоби незаконно переправити через Карпати до Румунії партію нікотину.

Відео того, як "цигаркові контрабандисти" долають вершину, опублікував журналіст Віталій Глагола.

Ролик він нібито отримав безпосередньо від одного із контрабандистів. Зняли його 12 грудня. На відео видно, як чоловіки з великими коробками пробираються крізь снігову завірюху. Стартували вони, за словами журналіста, із селища Ділове у бік румунського кордону через гору Менчул.

“За одний такий “рейс” контрабандист може заробити 100—150 євро. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3—4 ходки. Усе залежить від погодних умов та фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший — тягне одразу три ящики”, — розповів контрабандист, пише Віталій Глагола.

Нагадаємо, що на українсько-молдовському кордоні знайшли "спиртопровід".

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