"Цих грошей багато не буває": Верховна Рада виділила додаткові кошти на оборону

Відповідний законопроєкт вже розглянула Верховна Рада і майже одноголосно його підтримала.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Гнатенко в ефірі телемарафону.

"Якщо казати про суму яка буде достатня для нашої перемоги, то сьогодні жодна з гілок влади не скаже цю суму, тому що цих коштів багато не буває, і їх завжди бракує", - зазначив Гнатенко.

За його словами, це вже 9-та норма поправки нашого бюджету цого року.

"Бюджет, який ми ухвалювали минулого року - це 1 трлн 300 млрд. Цього року в поправках ми вже 1 трлн 200 млрд грн направили на підтримку нашої обороноздатності. Я думаю, якщо ми до цього питання не будемо повертатися обличчям, то перемога буде вікладатися на невизначений час", - наголосив Гнатенко.

Урядовець переконаний, що сьогодні не варто "торгуватися з цим питанням".

"Тому гроші були виділені. Я сподіваюсь, що будуть видані всі необхідні придбання, заробітні плати нашим військовим, необхідне обладнання, яке потрібнго придбати і ми зможемо його вчасно закупити у наших постачальників", - сказав Гнатенко.

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік всіх грошових виплат.

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