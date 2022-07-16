Цікаві страви з часнику: як приготувати пікантне та солодке варення

Слово "варення" у всіх асоціюється з теплим літом, солодким смаком та теплими напоями. Але його можна готувати не лише з ягід чи фруктів. ТСН.ua пропонує цікаву страву - пікантне чи солодке варення з часнику.

Як приготувати пікантне варення з часнику: рецепт

Для приготування цього рецепту вам знадобиться:

500 мл сухого червоного вина;

200 г часнику;

6 столових ложок цукру;

цедра 1 апельсина та 1 лимона.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно добре промити та очистити часник. Сухе червоне вино налити у каструлю чи сотейник, додавши цукор, довести до кипіння. Після цього додайте цілі зубчики часнику. Апельсин та лимон ретельно вимити. Натерти на тертушці шкірку цитрусових та додати цедру до винно-часникової суміші. Варити на повільному вогні, не забуваючи час від часу помішувати. Дуже важливо стежити, щоб цукор не перетворився на карамель. В результаті повинен вийти досить густий сироп. Однак, навіть якщо цукор карамелізувався, не переживайте. Можна додати ще трішки вина і помішувати, поки він не розчинеться. Варення з часнику потрібно розлити по зарання стерилізованим банкам та закрутити кришки. Потім їх перевернути, накрити ковдрою і залишити на 10 годин. Зберігати в прохолодному місці.

Солодке варення з часнику: цікава страва

Для солодкого варення з часнику вам знадобиться:

200 г часнику;

200 г цукру;

200 мл води;

дрібка мускатного горіха;

0,5 чайної ложки меленої кориці;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Промити та очистити часник, кожен зубчик потрібно розрізати навпіл. Змастити деко соняшниковою олією (так часник не пригорить). Викласти на деко зубчики і відправити в духовку на 15 хвилин (температура 200 градусів). За цей час можна приготувати сироп. У воду насипається цукор, мускатний горіх та кориця. Поставити інгредієнти на повільний вогонь та варити до кипіння, помішуючи. Коли сироп закипить, до нього можна додати часник. Продовжувати варити, поки часник не перетвориться у тягучу суміш. Варення розлити по стерилізованим банкам, дати охолонути та зберігати в прохолодному місці.

З чим можна подавати ці страви з часнику

Пікантне варення з часнику чудово доповнює страви з м'яса та сиру. А ось солодким варіантом можна здивувати гостей, подавши його до чаю.

Якщо ви не хочете готувати варення на основі вина, його можна замінити бальзамічним оцтом. За бажання можете також додати мелений імбир. А до солодкого варення можна додавати цедру лимона чи апельсина. Не бійтесь експериментувати і ви отримаєте цікавий результат.