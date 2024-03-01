Цікавий спосіб: в Одеській області чоловік заліз на дерево, щоб “врятуватися” від ТЦК

Крок чоловіка може здатися винахідливим, та, ймовірніше, відчайдушним.

На Одещині чоловік з усіх сил намагався втекти від представників ТЦК. Найкращим місцем для схованки, як йому здалося, виявилося дерево.

Про це пише “Инсайдер UA”.

Чоловік заліз на дерево, щоб врятуватися від ТЦК

Вочевидь, така ідея викликала здивування у військових ТЦК. На кадрі видно, як вони дзвонять комусь телефоном, напевно, щоб поділитися інцидентом та вирішити, як визволяти втікача.

Раніше житель Одеси стверджував, що під час відпочинку отримав “33 повістки”

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