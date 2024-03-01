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Цікавий спосіб: в Одеській області чоловік заліз на дерево, щоб “врятуватися” від ТЦК

Цікавий спосіб: в Одеській області чоловік заліз на дерево, щоб “врятуватися” від ТЦК

Погоня ТЦК за чоловіком / Ілюстративне фото

Крок чоловіка може здатися винахідливим, та, ймовірніше, відчайдушним.

На Одещині чоловік з усіх сил намагався втекти від представників ТЦК. Найкращим місцем для схованки, як йому здалося, виявилося дерево. 

Про це пише “Инсайдер UA”.

Чоловік заліз на дерево, щоб врятуватися від ТЦК / ©
Чоловік заліз на дерево, щоб врятуватися від ТЦК

Вочевидь, така ідея викликала здивування у військових ТЦК. На кадрі видно, як вони дзвонять комусь телефоном, напевно, щоб поділитися інцидентом та вирішити, як визволяти втікача.

Раніше житель Одеси стверджував, що під час відпочинку отримав “33 повістки”

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