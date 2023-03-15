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Циклон "Фреді", посол РФ у Держдепі та деталі бєлгородської "бавовни": головні новини ночі 15 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1656
Час на прочитання
1 хв
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Циклон "Фреді", посол РФ у Держдепі та деталі бєлгородської "бавовни": головні новини ночі 15 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 15 березня 2023 року:

  • Зіткнення російського літака з амеиканським дроном: посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря Читати далі –>
  • Україну виключили зі списку ймовірних господарів Мундіалю-2030 Читати далі –>
  • Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото) Читати далі –>
  • Руйнівний тропічний циклон "Фреді" вирує в Африці: кількість загиблих зросла Читати далі –>
  • "Бавовна" у Бєлгороді: нові подробиці інциденту Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1656
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