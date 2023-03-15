Циклон "Фреді", посол РФ у Держдепі та деталі бєлгородської "бавовни": головні новини ночі 15 березня

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Головні новини ночі 15 березня 2023 року:
- Зіткнення російського літака з амеиканським дроном: посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря Читати далі –>
- Україну виключили зі списку ймовірних господарів Мундіалю-2030 Читати далі –>
- Окупанти обстріляли Донеччину: пошкоджено 8 багатоповерхівок (фото) Читати далі –>
- Руйнівний тропічний циклон "Фреді" вирує в Африці: кількість загиблих зросла Читати далі –>
- "Бавовна" у Бєлгороді: нові подробиці інциденту Читати далі –>
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