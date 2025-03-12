Циклон із Польщі змінить погоду в Україні: синоптикиня пояснила, чого очікувати

Погода в Україні завтра буде теплою, але не без сюрпризів

Завтра, 13 березня, в Україні можливі грози, особливо у західних областях, а також місцями на півночі та в центрі країни.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, все це буде відбуватись через циклон над Польщею, який принесе атмосферні фронти з дощами та грозами. Дощі пройдуть в тих регіонах, де ймовірні грози: захід, північ і центр. Ввечері невеликі опади можливі також на Харківщині.

На решті території опадів не очікується, тому погода там буде сухою. Однак варто бути готовими до сильного вітру. У четвер, 14 березня, на всій території України посилиться вітер південних напрямків, місцями штормові пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. На крайньому сході вітри будуть менш інтенсивними, а вітер там буде помірним. Враховуйте ці умови, особливо у західних і центральних областях, де вітер може спричинити незручності.

Температура повітря залишатиметься високою. У середньому по Україні 13 березня очікується +15...+22 градуси тепла. Це дозволить відчути більше весняну, ніж березневу погоду. Вітер трохи знизить комфортну температуру, але загалом вдень буде досить тепло, як для початку березня.

У Києві 13 березня також прогнозуються сильні пориви південного вітру до 15-20 м/с. Очікується тепла погода, вдень температура досягне +18 градусів. Дощ у столиці найбільш ймовірний у другій половині дня або ввечері. Відчути зниження температури в Києві варто з 15 березня, коли в Україну почне заходити холодна повітряна маса, і температура помітно знизиться.

Отже, 13 березня буде переважно тепло, з дощами і грозами на заході та півночі, але вже з четверга варто очікувати сильний вітер і подальше похолодання.

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