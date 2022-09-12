Циклон Пеггі відкриватиме тиждень в Україні: якою буде погода найближчими днями

Наступні вихідні, 17-18 вересня також будуть з дощами.

Тиждень, 12-18 вересня, в Україні розпочнеться з дощів, а 14 вересня очікується відчутне потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Циклон із кокетливим ім'ям Пеггі відкриватиме дощовий тиждень в Україні. 12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди", - написала вона.

Температура повітря 12-13 вересня максимальною, наприклад, буде у південній частині, Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, Полтавщині та в східних областях. Так, там очікується аж 17-22° тепла. Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини - 10-15°.

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У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, максимальна температура повітря передбачається лише на рівні 14°.

Потепліє відчутніше у середу, 14 вересня, прогнозує Діденко.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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