"Циклон піде далі": синоптикиня прогнозує зміну погоди в України та майже весну у деяких регіонах

На сході та півдні завтра буде майже весна.

Опади 22 листопада залишать Україну, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі.

Таким прогнозом погоди на вівторок поділилася синоптикиня Наталі Діденко.

"Циклон, на якому прискакав сьогодні до нас святий Михайло, завтра вже піде далі. Тому оці сьогоднішні сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ та інші атмосферні дари поступово залишатимуть територію України. 22 листопада у більшості областей опадів не передбачається, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі. Ситуація на дорогах залишатиметься складною через залишки опадів, ожеледиці чи просто мокрого покриття", - повідомляє Діденко.

Щодо температури повітря, то за її прогнозом, 22 листопада протягом дня на заході та півночі буде від 2° морозу до 3° тепла, на сході та півдні - майже весна - 8-13° вище нуля, у центрі: на Вінниччині близько 0°, у Кропивницькому з районами та Черкащині 3-6° тепла, на Полтавщині та в Дніпрі з районами до +9°.

У Києві у вівторок опади малоймовірні. Вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів.

Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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