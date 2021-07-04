Циклон затягне Україну дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня

Циклон затягне Україну дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня

Денна температура становитиме не вище 30 градусів.

В Україні триває сезон літніх дощів, які приніс черговий циклон. У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах, місцями будуть зливи з грозою, градом та шквалами.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5 липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Хіба що на північному сходу - без істотних опадів", - зазначила Наталія Діденко.

Денна температура 5 липня становитиме переважно 25-29 градусів. У західних регіонах буде прохолодніше – 23-27 градусів.

У Києві, за прогнозами, можливий дощ. Але його може "відігнати" антициклон. Удень стовпчики термометрів показуватимуть до 27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 липня 2021 року / Укргідрометцентр

"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана (7 липня – ред.) дощі найбільш ймовірні у західній частині України", - повідомила Наталія Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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