Циклон затягне Україну дощами з грозами та градом: прогноз погоди на 5 липня

Денна температура становитиме не вище 30 градусів.
В Україні триває сезон літніх дощів, які приніс черговий циклон. У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах, місцями будуть зливи з грозою, градом та шквалами.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5 липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі. Хіба що на північному сходу - без істотних опадів", - зазначила Наталія Діденко.
Денна температура 5 липня становитиме переважно 25-29 градусів. У західних регіонах буде прохолодніше – 23-27 градусів.
У Києві, за прогнозами, можливий дощ. Але його може "відігнати" антициклон. Удень стовпчики термометрів показуватимуть до 27 градусів.
"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. На Івана (7 липня – ред.) дощі найбільш ймовірні у західній частині України", - повідомила Наталія Діденко.
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.