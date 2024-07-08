Цілеспрямований удар по цивільних об’єктах: Коваленко аналізує масовану ракетну атаку РФ

Путін, як загнаний у кут щур, уже не приховує своєї спраги геноциду, щоб його боялися ще більше.

Для масованої атаки по Україні російська терористична армія використала ракети, які були виготовлені та підготовлені за останні 2-3 тижні, та навмисно атакувала цивільні об’єкти.

До такого висновку дійшов військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму огляді.

За його словами, президент РФ Володимир Путін, як "загнаний у кут щур уже не приховує своєї спраги геноциду, щоб його боялися ще більше і йшли на поступки, слухали ультиматуми".

"Не маючи оглушливих і нищівних перемог на фронті, Росія переходить на системний терор – причому найболючіший і найчутливіший для суспільства", - наголосив Коваленко.

Які ракети використала Росія

За підрахунками оглядача, загалом для своєї атаки 8 липня Росія використала 42 ракети – 38 під час ранкових ударів та ще 4 під час нічної "розвідки боєм".

При цьому Коваленко наголосив, що ворогом була застосована різна номенклатура засобів ураження: аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинжал", балістичні ракети "Іскандер-М", ракета 3М22 "Циркон", крилаті ракети Х-101, "Калібр", Х-22, а також керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Така номенклатура говорить про те, що ворог застосував те, що було зроблено протягом останніх 2-3 тижнів і підготовлено саме до цього удару. Тобто в очі впадає обмеженість можливостей завдання більш масштабних атак – як у 2022 та 2023 роках, коли уніфікований удар тільки ракетами Х-101/555 міг досягати 70, 80 і навіть 90 одиниць", - зауважив експерт.

Водночас він звернув увагу на застосування вкрай рідкісної ракети 3М22 "Циркон", що, на його думку, може свідчити про бажання російських окупантів з дуже високою ймовірністю вразити якийсь об'єкт.

Також Коваленко відзначив, що російські окупаційні війська застосували максимальну за останній час кількість ракет типу "Калібр" – 14, утричі більше, ніж авіаційних крилатих ракет, і припустив, що й надалі вони переважатимуть, оскільки держава-агресорка має значний їх запас.

Військовий оглядач зазначив, що сьогоднішній комбінований ракетний удар російської армії, на жаль, мав дещо більшу ефективність, зокрема по Києву, ніж інші атаки цього року.

Цілеспрямований терор

Водночас Коваленко наголосив, що російські окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, нехтуючи Женевською конвенцією, яка захищає лікувальні заклади.

"У Києві було завдано удару по дитячій лікарні "Охматдит", у Дніпровському районі столиці – по будівлі, де знаходяться два медичні центри… На жаль, не можу виключити, що удари по лікувальних закладах стануть невід'ємною частиною подальшого терору російських окупаційних військ", - припустив він.

Однак аналітик вважає, що Росія не зможе тероризувати українців такими ж масованими (42 ракети сумарно) ударами із частотою хоча б 2-3 дні. Подібні удари окупантам вдається проводити приблизно раз на місяць, тоді як решта часу застосовується вкрай обмежений боєкомплект.

Російська ракета влучила в Охматдит! Ексклюзивні подробиці ТСН з місця трагедії

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, терористична армія РФ здійснила потужний ракетний удар по Україні. Російські ракети спричинили руйнування цивільних об’єктів, житлових будинків і навіть дитячої лікарні “Охмадит” у столиці.

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