Цілили в голови людей на Заході: експерт назвав мету удару РФ міжконтинентальною балістикою

Він наголосив, що зараз Росія влаштовує шоу, аби переконати західних глядачів у тому, що перемагає.

Головна ціль удару РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру – не українці, а голови людей на Заході.

Таку думку висловив фінансовий і політичний експерт Сергій Фурса.

"Росіяни вдарили міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Але цілили вони в голову людей на Заході. Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною. Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що Росія могутня і не можна її ображати", – пише Фурса.

На думку експерта, росіяни знаходять "вдячну аудиторію" на Заході. Він зауважив, що навіть фондові ринки цими днями реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги.

"Так що де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Бо ціль її, справжня ціль, була на іншому континенті", – переконаний аналітик.

На його думку, це пояснює, чому Байден не ухвалював рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росія буде поводитись саме так і що цю істерику залюбки підхоплять трампісти.

"Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах і досі фанатіють від Путіна. І нам з цим жити. Із купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади, ніж були. І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни", – розмірковує експерт.

Фурса вважає, що росіянам зараз вигідно розповсюджувати відео з ударом і нагнітати істерію. Саме для цього була і прес-конференція Захарової.

Захарова під час брифінгу отримала вказівку не коментувати удар МБР по Україні

"Де типу випадково типу подзвонили і типу хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати", – каже аналітик.

Він наголосив, що зараз Росія влаштовує шоу, аби переконати західних глядачів у тому, що перемагає, "не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку".

"По факту не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, що хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском", – підсумував Сергій Фурса.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру.

Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ймовірно, йдеться про РС-26 "Рубіж". Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою.

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