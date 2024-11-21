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Цілили в голови людей на Заході: експерт назвав мету удару РФ міжконтинентальною балістикою

Цілили в голови людей на Заході: експерт назвав мету удару РФ міжконтинентальною балістикою

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Він наголосив, що зараз Росія влаштовує шоу, аби переконати західних глядачів у тому, що перемагає.

Головна ціль удару РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру – не українці, а голови людей на Заході.

Таку думку висловив фінансовий і політичний експерт Сергій Фурса.

"Росіяни вдарили міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Але цілили вони в голову людей на Заході. Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною. Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що Росія могутня і не можна її ображати", – пише Фурса.

На думку експерта, росіяни знаходять "вдячну аудиторію" на Заході. Він зауважив, що навіть фондові ринки цими днями реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві, хоча останні два роки не звертали на це уваги.

"Так що де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Бо ціль її, справжня ціль, була на іншому континенті", – переконаний аналітик.

На його думку, це пояснює, чому Байден не ухвалював рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росія буде поводитись саме так і що цю істерику залюбки підхоплять трампісти.

"Але Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах і досі фанатіють від Путіна. І нам з цим жити. Із купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади, ніж були. І вони продовжують істерити. Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни", – розмірковує експерт.

Фурса вважає, що росіянам зараз вигідно розповсюджувати відео з ударом і нагнітати істерію. Саме для цього була і прес-конференція Захарової.

Захарова під час брифінгу отримала вказівку не коментувати удар МБР по Україні

Захарова під час брифінгу отримала вказівку не коментувати удар МБР по Україні

"Де типу випадково типу подзвонили і типу хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати", – каже аналітик.

Він наголосив, що зараз Росія влаштовує шоу, аби переконати західних глядачів у тому, що перемагає, "не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку".

"По факту не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, що хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском", – підсумував Сергій Фурса.

Нагадаємо, зранку 21 листопада армія агресорки РФ здійснила удар по Дніпру.

Окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ймовірно, йдеться про РС-26 "Рубіж". Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зранку 21 листопада РФ вдарила новою міжконтинентальною балістикою.

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