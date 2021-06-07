Цілив з рушниці у дітей та правоохоронців: під Кропивницьким чоловік влаштував стрілянину

Зараз підозрюваний перебуває під вартою.

У Кіровоградській області судитимуть жителя Новоукраїнського району, який в себе на подвір'ї влаштував стрілянину. Він стріляв по дружині і дітях, а також правоохоронцях, які прибули на виклик.

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Про це повідомляють у пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї та замаху на життя працівника правоохоронного органу (ч. 4 ст. 296 , ст.348 КК України).

Подія сталася в одному із сіл Новоукраїнського району Кіровоградської області. Місцевий житель, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп’яніння, вчинив стрілянину з мисливської рушниці по дружині та малолітніх дітях. Він також відкрив вогонь по працівниках поліції, які приїхали на виклик, погрожував правоохоронцям розправою та відмовлявся скласти зброю.

Підозрюваного наразі взято під варту.

Нагадаємо, що у передмісті Харкові Toyota врізалася у відбійник. Після чого почався конфлікт і в хід пішла травматична зброя.

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