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Цілий день зі світлом: коли по областях не вимикатимуть електроенергію і чому (графіки, мапа)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Цілий день зі світлом: коли по областях не вимикатимуть електроенергію і чому (графіки, мапа)

Фото: Unsplash

Новина доповнюється...

"Укренерго" аносувало зміни у графіку відключень світла у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло. 

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Орієнтовний графік режимних вимірів такий:
- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;
- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;
- 10 лютого: Волинська, Київська області;
- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;
- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;
- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;
- 16 лютого: Дніпропетровська область;
- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;
- 20 лютого: Львівська, Одеська.

Новина доповнюється...

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