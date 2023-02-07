Цілий день зі світлом: коли по областях не вимикатимуть електроенергію і чому (графіки, мапа)

"Укренерго" аносувало зміни у графіку відключень світла у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Орієнтовний графік режимних вимірів такий:

- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

- 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

- 10 лютого: Волинська, Київська області;

- 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

- 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

- 16 лютого: Дніпропетровська область;

- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

- 20 лютого: Львівська, Одеська.

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