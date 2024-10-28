Цілий ранок на Хмельниччині лунали вибухи: що відомо про атаку РФ

Інформації про потерпілих немає.

Зранку 28 жовтня у Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи. Російські безпілотники атакували регіон. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини від початку війни – тривала 11 годин (від 01:51 до 12:50 – Ред.). За цей час наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють точне місце падіння уламків. За словами Тюріна, повідомлення щодо травмованих чи загиблих не надходили. Втім, відомо, що внаслідок атаки в одному з населених пунктів Хмельниччини пошкоджено вікна в житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль.

Як повідомлялося, вночі росіяни випустили по Україні 100 "Шахедів". Зокрема, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли в напрямку РФ і Білорусі.

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