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Цілком імовірно, що ворог перед втечею замінував великі площі та будівлі - ОК "Південь"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Цілком імовірно, що ворог перед втечею замінував великі площі та будівлі - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки, на сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Цілком імовірно, що ворог, втікаючи замінував великі площі, будівлі, об’єкти, важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточення.

Деструктивну діяльність колаборантів «руського миру» не лишайте без уваги. Використовуйте чат-боти правоохоронних структур для повідомлення про їх активність.

«Свідомо і відповідально крокуємо до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада 2022 року міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу наказав відвести підрозділи російської армії за річку Дніпро на Херсонщині. Але цей відступ може виявитися як ще одним “жестом доброї волі”, так і хитрою пасткою для ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
113
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