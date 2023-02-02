"Цілком імовірно": в ОК "Південь" застерегли, що РФ може готувати нову ракетну атаку

Російські окупаційні війська можуть готуватися до нового ракетного бомбардування України, про що свідчать маневри ворога в Чорному морі.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі корабельне угрупування продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилась загальна кількість корабельного угруповання. На цей момент - це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли в пункти базування, що може свідчити, скоріш за все, про певну підготовку", - пояснила Гуменюк.

Спікерка пояснила, що таку тактику ворог використовує не вперше. Крім того, наразі погодні умови у морі дозволяють окупанти тримати кораблі на бойовому чергуванні, що також може свідчити про підготовку РФ до удару.

"Вони певний час грають м'язами в морі, демонструють свою присутність і контроль ситуації, а потім заходять в пункти базування, як правило, готуючись до маневрів щодо масованого ракетного удару", - зазначила Гуменюк.

На уточнююче питання, чи готуються росіяни до чергового ракетного удару, вона відповіла: "Цілком імовірно".

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк попереджала, що російська армія між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну.

Як повідомлялося, окупанти вдарили 1 лютого по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Станом на 8 ранку 2 лютого відомо, що внаслідок атаки загинуло щонайменше 3 людини та 8 - отримали поранення.

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