Ціллю росіян у готелі в Харкові були саме іноземні журналісти - поліція

Серед постраждалих - журналіст іноземного видання, який проживав в готелі та висвітлював наслідки збройної агресії Росії проти України.

Про це заявили у Національній поліції України у Харківській області.

10 січня 2024 року близько 22:30 у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовано два влучання по готелю в Київському районі. На даний час 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією Росії проти України.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля готелю. На місці прильоту розпочалася пожежа. На стоянці горіли автомобілі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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