Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ціллю росіян у готелі в Харкові були саме іноземні журналісти - поліція

Ціллю росіян у готелі в Харкові були саме іноземні журналісти - поліція

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки / Фото: t.me/police_kh_region

11 людей постраждали внаслідок обстрілу росіян: поліція продовжує працювати на місці події.

Серед постраждалих - журналіст іноземного видання, який проживав в готелі та висвітлював наслідки збройної агресії Росії проти України. 

Про це заявили у Національній поліції України у Харківській області. 

10 січня 2024 року близько 22:30 у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовано два влучання по готелю в Київському районі. На даний час 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією Росії проти України.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля готелю. На місці прильоту розпочалася пожежа. На стоянці горіли автомобілі. 

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація