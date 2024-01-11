Ціллю росіян у готелі в Харкові були саме іноземні журналісти - поліція

11 людей постраждали внаслідок обстрілу росіян: поліція продовжує працювати на місці події.
Серед постраждалих - журналіст іноземного видання, який проживав в готелі та висвітлював наслідки збройної агресії Росії проти України.
Про це заявили у Національній поліції України у Харківській області.
10 січня 2024 року близько 22:30 у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовано два влучання по готелю в Київському районі. На даний час 11 людей постраждали, серед яких 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доставили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.
За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з військовою агресією Росії проти України.
Внаслідок обстрілу частково пошкоджена будівля готелю. На місці прильоту розпочалася пожежа. На стоянці горіли автомобілі.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.
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