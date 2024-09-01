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Цілодобова робота ТЦК: адвокатка розповіла, чим займаються працівники військкоматів

Цілодобова робота ТЦК: адвокатка розповіла, чим займаються працівники військкоматів

Мобілізація 2024: Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Рішення про цілодобову роботу ТЦК було ухвалене на Кабміні 9 лютого 2024.

ТЦК та СП працюють цілодобово, зокрема до їхніх обов'язків додалися розгляд та накладання адміністративних правопорушень, проведення медичних оглядів та облік призовників.

Про це розповіла в етері КИЇВ24 адвокатка Марія Поліщук.

Вона зауважила, що це питання було ухвалене на Кабміні ще 09.02.2024. Постановою 147 внесено зміни до положення про ТЦК та СП. Додали три пункти, відповідно до яких ТЦК працює цілодобово.

"Перший пункт стосується розгляду адміністративних правопорушень та накладення адміністративних стягнень. Другий пункт - це проведення медичних обстежень та психологічного тестування. І третій пункт - наведення персонально-якісного огляду військовозобов'язаних призовників та обліку транспортних засобів, які підлягають передачі ЗСУ", - розповіла вона. 

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, чи можуть ТЦК забрати водійське посвідчення у військовозобов'язаного.

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