Цілодобова робота ТЦК: чи можуть до призовників прийти вночі та що робити у такому разі

ТЦК тепер працюватимуть 24/7, бо так вирішила влада. Але шоковане не тільки суспільство. Представники ТЦК чекають на роз’яснення від уряду щодо своїх повноважень. Тим часом ДБР викриває військкомів-корупціонерів, а прикордонники ловлять чергових втікачів-ухилянтів.

Про цілодобову роботу ТЦК та деталі гучних справ - ТСН.ua

ТЦК про роботу 24/7

Нещодавно суспільство сколихнуло рішення уряду щодо розширення повноважень ТЦК. Нагадаю, що Кабмін дозволив військкомам виконувати свої обов’язки 24/7. Тобто розглядати справи про адміністративні правопорушення та штрафувати; організовувати ВЛК військовозобовʼязаних; вести облік військовозобовʼязаних та облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ під час мобілізації та у воєнний час - тепер можна цілодобово.

Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, для чого уряд ухвалив таке рішення, - "щоб позбутися розриву з подіями на фронті". За його словами, нововведення стосується кадрових змін, що відбуваються у ТЦК, і регламенту та таймінгу роботи. Ось що сказав Подоляк: "На мій погляд, Кабмін йде назустріч ТЦК - щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, бо війна не має перерви на обід. Щоб позбутися цього розриву, що хтось працює у певний час, а на фронті - 24 на 7. І щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, потрібно, щоб ТЦК працювали інакше".

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Після того, як Кабмін дозволив ТЦК під час воєнного часу працювати цілодобово, джерела ТСН.ua у військкоматах розповіли, що насправді вони ще не отримали додаткових роз’яснень щодо того, що саме вони повинні робити, наприклад, у комендантську годину та безпосередньо вночі. Ба більше, виявляється, що ТЦК і так мали працювати 24/7. Про це повідомили ТСН.ua в одному з ТЦК.

"Наприклад, якщо казати про ВЛК, то вона не відбувається на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще від 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби, тобто 24/7. А під час дії воєнного стану – тим більше", - розповіли у повідомленні.

Тим часом дехто з українців розцінив такий дозвіл як те, що начебто працівники ТЦК можуть ходити вночі по домівках або затримувати порушників комендантської години. За словами представника військкомату, вони відверто не розуміють, що саме мав на увазі уряд, дозволивши ТЦК працювати цілодобово. У військкоматах зізнаються, що чекають на детальніше роз'яснення того, що вони мають робити вночі. До цього в ТЦК додали, що не мають на меті займатися тими, хто, наприклад, порушує комендантську годину.

"Це питання поліції", – уточнюють у ТЦК.

Представники ТЦК прийшли вночі – відчиняй?

Але що робити, якщо представники ТЦК таки з’являться у вас на порозі? На думку адвоката Ростислава Кравця, наразі принципових змін через дозвіл для ТЦК працювати цілодобово не станеться.

"Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи. Якщо ж так станеться, що представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір’я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням".

Будували маєток замість служби

А от деякі представники ТЦК таки працювали 24/7, точніше працювали за них, а якщо ще точніше будували для них шикарні маєтки. Однак, працюють не тільки військкоми, але й ДБР. Тепер ексвоєнкому Ужгородського ТЦК, який змушував солдат будувати йому приватний маєток, загрожує до 12 років в’язниці.

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За наказом посадовця на будівництві постійно працювали 5 солдатів у період від січня до серпня 2023 року. І все це - замість служби. Ще один підлеглий за погодженням з керівником займався підприємницькою діяльністю. Попри це, всі військові отримували матеріальне забезпечення від держави — їм виплатили понад 500 тис. грн. Фігуранта було звільнено з займаної посади, складено адмінпротокол про корупцію, зараз вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків.

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Таксі за $6000

Прикордонники також не пасуть задніх. На днях вони затримали горе-водія та його пасажирів. Чоловік намагався підвезти ухилянтів-втікачів якнайближче до кордону з Молдовою. Послуги такого "таксі" для клієнтів вражають – 6 тисяч доларів за поїздку далеко не в бізнес-класі. Проте, для сусіда водій зробив знижку і взяв тільки 100 доларів за незаконний вояж. Порушників притягнули до адмінвідповідальності, перевізнику загрожує кримінальна. Решта причетних осіб встановлюється.

У горах виявили тіло

Іноді такі незаконні подорожі, на жаль, закінчуються трагічно. Румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя. Всі деталі наразі встановлюються. ДПСУ закликає утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру. А ми нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність у разі незаконного перетину державного кордону.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану. Нардеп та член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив таке рішення.

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