Цілодобова робота ТЦК: юрист розповів, до чого треба готуватися військовозобов'язаним

Адвокат наголосив, що Кримінально-процесуальним кодексом України заборонено допитувати людей після 20:00.

Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово. Це означає, що військкомати готують до великої кількості адміпротоколів, пов'язаних із порушенням прав військовозобов'язаних.

Таку думку висловив адвокат Роман Симутін на YouTube-каналі.

На його думку, дозвіл ТЦК працювати уночі свідчить про посилення мобілізації.

"Вночі - просто офі*енні будуть тести, "інфа" – сотка! Також проводитимуть облік військовозобов'язаних. Так вони та так його проводять, і майже 99% є в електронних реєстрах. До чого йдемо? До прийняття нового закону про мобілізацію. Водночас заочно завчасно готуючи ТЦК до валу адміністративних справ щодо підготовки заяв, пов'язаних з обмеженнями прав громадян", - зазначив Сімутін.

Водночас він наголосив, що Кримінально-процесуальним кодексом України заборонено допитувати людей після 20:00.

Нагадаємо, 10 лютого Кабінет міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації.

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