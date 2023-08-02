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Цілодобові удари Росії свідчать про те, що вона не прагне миру – пані посол США

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Цілодобові удари Росії свідчать про те, що вона не прагне миру – пані посол США

Нічна атака "шахедами" Києва. / Фото: www.facebook.com/Національна поліція України

Росіяни продовжують гатити по цивільних й інфраструктурних об'єктах нашої держави.

У США відреагували цілодобові атаки держави-агресорки. Так, вони свідчать про те, що Росія зовсім не прагне миру. 

Про це написала пані посол США Бріджит Брінк у твітері.

"Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на їжу з України", – зауважила вона.

Нагадаємо, вночі 2 серпня Росія атакувала Україну "Шахедами". Звуки вибухів чули, зокрема, в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки на Київ та падіння уламків БПЛА в Солом'янському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському було загоряння дерева. Жертв і потерпілих у столиці немає.

І вночі, і зранку ворог обстрілював Херсон. На жаль, є постраждалі.

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Дата публікації
Перегляди
385
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