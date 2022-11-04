Цілодобовий домашній арешт на 2 місяці – суд обрав запобіжний захід для фіндиректорки УАФ Павелка

Сьогодні, 4 листопада, Голосіївський суд м. Києва розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу директорці по фінансам Української асоціації футболу Сагайдак Євгенії Степанівні.

Про це повідомляє ТСН.ua.

За клопотанням прокурора слідчий суддя Плахотнюк Катерина Григорівна постановила застосувати цілодобовий домашній арешт для Сагайдак Євгенії Степанівни шляхом заборони останній залишати місце свого фактичного проживання. Також у Сагайдак вилучили закордонний паспорт.

Фахівці вважають цей запобіжний захід одним з найтяжчих, який за практикою Європейського суду з прав людини прирівнюється до тримання під вартою.

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Таке суворе рішення свідчить про визнання судом особливої тяжкості вчиненого підозрюваною Сагайдак злочину щодо розкрадання коштів від УЄФА.

Від коментарів підозрювана та її адвокати відмовились.

Юрій Запісоцький та Сагайдак Євгенія – підлеглі президента УАФ Андрія Павелка – є підозрюваними у справі про незаконну розтрату майже 4 млн євро, отриманих Федерацією Футболу України (ФФУ) від УЄФА.

Йдеться про закупівлю через агентську компанію "Newport Management Limited" 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонн елітних морепродуктів і електрообладнання нібито для потреб ФФУ. Слідство встановило, що гроші були перераховані на компанії з ознаками фіктивності, а товари на майже 4 млн євро так і не доїхали до України.

Раніше ТСН повідомляла, що 2 листопада суд виніс ухвалу про особисте зобовʼязання Юрію Запісоцькому, підтвердивши тим самим законність та обґрунтованість підозри, а Запісоцькому постановили не відлучатись від місця проживання та здати на зберігання закордонний паспорт.