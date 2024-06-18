Ціна "броні": нардепи запропонували дві альтернативні моделі економічного бронювання

На сьогодні у Раді уже три законопроєкти про економічне бронювання.

Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який минулого тижня подав законопроєкт №11331 про економічне бронювання, у понеділок зареєстрував ще два альтернативні законопроєкти – №11331-1 і №11331-2. Про це йдеться на сайті парламенту.

Початковий законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць.

Альтернативні законопроєкти пропонують інші моделі:

Бронювання найманих військовозобов’язаних із середньомісячною зарплатнею не менше 12 прожиткових мінімумів — тобто понад 36 336 грн;

Бронювання спеціалістів при зарплаті понад 36 336 грн, а для ФОПів — за 20 400 грн військового збору, з реєстрацією від шести місяців із дня набуття чинності цього закону і доходом не менш ніж трикратний розмір збору за бронювання військовозобов’язаних — тобто понад 61 200 грн.

На сьогодні у Верховній Раді уже три законопроєкти про економічне бронювання. Усі – від однієї групи авторів на чолі з нардепом Дмитром Наталухою.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки розповіли, яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників.

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