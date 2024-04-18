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"Ціна дуже велика": окупант розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити (відео)

"Ціна дуже велика": окупант розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити (відео)

Російський військовий / Скриншот

"Герою СВО" вдалося вижити.

"Свідомий" росіянин вирішив розповісти своїм співгромадянам, що не варто їхати на фронт, аби заробити грошей. Мовляв, усе може закінчитися у перший же день.

Відеозвернення росіянина опублікував журналіст Денис Казанський.

Російський військовий розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити

Російський військовий розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити

Ціна дуже велика

У своєму відео окупант з усіх сил намагається відмовити інших їхати до України з метою заробітку. Він наголошує, що ціна цьому дуже велика.

"Якщо ви хочете чисто заробити, старайтеся зробити це вдома. Були такі випадки, коли хлопці, які прибули разом зі мною, гинули в  перший же день. Вчора він з "учебки", сьогодні 200-й...", – констатував загарбник. 

Раніше окупант, який раніше воював у складі ПВК "Вагнер", а потім підписав контракт на 5 років з МО РФ, поділився планами на майбутнє після "подорожі" до України. Так, у нього: осколкові поранення, переломи, видалена легеня й в перспективі ампутована рука. Попри це "герой СВО" мріє про повернення на фронт.

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