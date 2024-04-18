"Ціна дуже велика": окупант розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити (відео)

"Свідомий" росіянин вирішив розповісти своїм співгромадянам, що не варто їхати на фронт, аби заробити грошей. Мовляв, усе може закінчитися у перший же день.

Відеозвернення росіянина опублікував журналіст Денис Казанський.

Російський військовий розповів, чому не варто їхати до України, щоб заробити

Ціна дуже велика

У своєму відео окупант з усіх сил намагається відмовити інших їхати до України з метою заробітку. Він наголошує, що ціна цьому дуже велика.

"Якщо ви хочете чисто заробити, старайтеся зробити це вдома. Були такі випадки, коли хлопці, які прибули разом зі мною, гинули в перший же день. Вчора він з "учебки", сьогодні 200-й...", – констатував загарбник.

Раніше окупант, який раніше воював у складі ПВК "Вагнер", а потім підписав контракт на 5 років з МО РФ, поділився планами на майбутнє після "подорожі" до України. Так, у нього: осколкові поранення, переломи, видалена легеня й в перспективі ампутована рука. Попри це "герой СВО" мріє про повернення на фронт.

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