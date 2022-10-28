Ціна на світло в Україні не зміниться до кінця опалювального сезону: рішення уряду

Пільгові ціни на електрику зберігатимуться до 31 березня 2023 року.

Кабмін України ухвалив постанову 28 жовтня, згідно з якою ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Так, уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483". Постанова продовжує дію спецобов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Також читайте Відключення світла в Україні тепер діляться на два типи: де дивитися графік

Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осені-зими 2022-23 років та до 31 березня 2023 року.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені від 1 жовтня 2021 року. Фіксований тариф становить: для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 грн/кВт год. при споживанні до 250 кВт год. на місяць та 1,68 грн/кВт год. – понад 250 кВт год. на місяць;

Ситуація зі світлом в Україні

В Офісі президента повідомили, що ситуація з енергозабезпеченням в Україні залишається напруженою. Для повного відновлення потрібен час.

Так, в Україні запроваджують безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії, щоб не допустити повного знеструмлення Києва та центральних регіонів. Тож киянам вимикатимуть світло на невизначений термін.

Як пояснили в "Укренерго", поки українцям тимчасово вимикають світло, триває ремонт пошкодженої ракетними обстрілами інфраструктури магістральних мереж. Також у цей момент через ушкодження певних електростанцій може бути дефіцит їхньої потужності в мережі певного регіону.

Раптові відключення щодня: вимкнення електроенергії стане ще масовішим

Читайте також: