Ціна на зерно в Україні нижча собівартості удвічі, що може призвести до дефіциту - нардеп

Ціна на зерно в Україні на внутрішньому ринку нижча собівартості удвічі, через що аграрії не можуть реалізувати свою продукцію. Відповідно вони не мають грошей для засівання озимої пшениці, що може призвести до дефіциту зерна у наступному році.

Про це розповів народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Сергій Лабазюк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Сьогодні аграрії вже активно обговорюють, щоб не сіяти озиму пшеницю на наступний рік, тому що у них, по-перше, немає грошей, по-друге, вони не можуть реалізувати свою продукцію, бо ціна нижча собівартості. Все це може призвести до того, що в Україні не буде вистачати зерна для власних потреб. В минулому році затрати на посівну озимини сягали близько одного трильярда гривень, яких станом на сьогодні в аграріїв точно немає. А треба закупити мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, заплатити орендну плату за паї, податки і так далі. Це надзвичайно великі гроші. При цьому ціни сьогодні дуже низькі. Наприклад, собівартість тони ячменю в межах 5,5 тисяч гривень, а реалізаційна ціна в межах 2 тисяч гривень», - розповів Сергій Лабазюк.

Як зазначив народний депутат, держава повинна запровадити комплексну програму підтримки аграрного сектору, зокрема, збільшити держзамовлення та пільгове кредитування для аграріїв, щоб вони змогли посіяти зернові культури на наступний рік

«Головне питання сьогодні в ресурсах, необхідних для проведення робіт аграріями. Тому на маю думку сьогодні повинна має бути державна функція для підтримки аграрного сектору, наприклад, державне замовлення, або збільшення пільгового кредитування для аграріїв, щоб вони засіялися на наступний рік. Взагалі аграрний сектор останні декілька років був локомотивом економіки України, і по кількості робочих місць, і соціального захисту населення. Тому тут потрібна комплексна державна підтримка», - наголосив Сергій Лабазюк.