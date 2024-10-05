30 тисяч доларів за переправу: на кордоні зі Словаччиною затримали авто із нелегалами

Оперативники Чопського загону разом з військовослужбовцями відділу "Великий Березний" зупинили автомобіль з чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон поблизу Словаччини.

Про це повідомила ДПСУ.

Прикордонники на околиці села Сіль Ужгородського району зупинили автомобіль, у якому перебували п’ятеро осіб, зокрема переправник та його клієнти. Вони зізналися, що намагались незаконно потрапити до Словаччини з подальшим виїздом до країн Євросоюзу, обіцяючи організатору винагороду в 30 тисяч доларів США. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, яка розпочала розслідування щодо киянина за ознаками кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Організатором незаконного переправлення через кордон став житель Київщини, який контролював усі етапи, включаючи пошук клієнтів і їх доставку до державної межі. Він зв’язався з чотирма українцями з Закарпатської, Київської та Івано-Франківської областей, надав їм вказівки щодо маршруту, забрав з визначених місць та перевіз до села Стужиця, де планувався перехід до Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині посадовець організував елітний канал втечі за кордон.